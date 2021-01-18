Названы случаи, когда имбирь может навредить здоровью

«Имбирь может усиливать действие кроверазжижающих препаратов. Он сам по себе обладает кроверазжижающим действием. Кроме того, имбирь может оказывать негативное влияние при болезнях желчного пузыря, так как увеличивается желчеотток. При обострении каких-то воспалительных изменений слизистой желудка тоже лучше не злоупотреблять этим продуктом», — объяснила Черняева.

Собеседница напомнила, что в имбире много необходимых организму витаминов и микроэлементов. Это растение снимает воспаление, ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет. По словам Черняевой, его можно есть в свежем виде, перетирать и смешивать с медом, добавлять в чай и готовить настойки на его основе. В маринованном виде имбирь — это отличное антибактериальное и противопаразитарное средство.

Черняева добавила, что имбиря много не бывает, однако заметила, что килограммами его есть все же не стоит. Оптимальное количество — 100 граммов за раз.