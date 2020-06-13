Названы скрытые симптомы коронавируса

Коварный коронавирус, попадая в организм, может не выдавать своего присутствия — у зараженного просто нет никаких симптомов. Однако инфекцию можно выявить по скрытым признакам. У бессимптомных носителей 2019-nCoV снижается объем легких и ухудшается функция почек.

«В основном „бессимптомники“ — это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — рассказала РИА «Новости» доктор биологических наук Анча Баранова.

По словам собеседницы агентства, контролировать размер легких можно без аппаратуры при помощи стереометрии. Если он стал уменьшаться, то речь может идти о коронавирусе. Баранова призвала «бессимптомников» при получении положительного результата теста на новый вирус обязательно проверить легкие.

При заражении возможно и снижение функции почек, которое человек не замечает. Чтобы выявить это нарушение, необходимо сдать кровь на клубочковую фильтрацию.

Ранее британские ученые установили, что коронавирус может повысить уровень сахара и жиров в крови, а потом спровоцировать панкреатит. Врач-физиотерапевт Семен Гальперин уверен, что любая вирусная инфекция может поразить островки Лангернанса — скопления эндокринных клеток в поджелудочной железе — и вызвать обострение панкреатита.