Названы скрытые последствия хронических болей

Невролог здравницы «Лаго-Наки» Елена Бурень заявила, что скрытая боль может стать причиной частых простудных заболеваний, нервных расстройств и развития хронических болезней. Об этом она сообщила Ura.ru.

Медик уточнила, что длительные стресс, как правило, перерастает в хронические заболевания.

«Хроническая боль опасна возникновением, например, частых ОРВИ, депрессивных либо тревожных состояний. Также на ее фоне может сформироваться дисбаланс нервной системы. А длительно существующий дистресс, в свою очередь, способствует развитию различных хронических заболеваний, к которым человек предрасположен генетически», — добавила Бурень.

Невролог добавила, что боль может быть как нейрогенной, так и психогенной. При первой часто происходит защемление нерва, а при второй человек соматически здоров, однако его должен контролировать психотерапевт, резюмировала врач.