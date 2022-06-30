Названы симптомы высокого сахара в крови

Определить повышенный сахар в крови можно, если обратить внимание на частые симптомы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Pronews.gr.

Уточняется, что одним из них является чувство усталости. Кроме того, об этом может говорить частое ощущение жажды или частые позывы к мочеиспусканию. Иногда о высоком сахаре свидетельствует покалывание в конечностях. В случае возникновения подобных симптомов стоит сдать анализы.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что авокадо предотвращает возникновение рака и диабета. В составе авокадо содержится множество полезных микроэлементов, которые улучшают качество кожи и волос.

Кроме того, по мнению специалиста, этот продукт является хорошей профилактикой рака кишечника. Также в его составе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают риск появления атеросклероза, хронических воспалений и диабета второго типа.

Михалева подчеркнула, что если употреблять авокадо на регулярной основе, то можно укрепить организм в целом, а также улучшить состояние сосудов и сердца и иммунитета.