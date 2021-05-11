Названы симптомы, увеличивающие риск смерти при ковиде

Риск смерти у больных COVID-19 возрастает в шесть раз, если у них имеются неврологические осложнения. Проблемы в этой сфере выявили более чем у 80% пациентов.

Анализ провел Международный консорциум по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID). Полученные результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В период пандемии медики довольно быстро выяснили, что у многих госпитализированных с COVID-19 развиваются неврологические проблемы. Из более чем 3,7 тысячи попавших в больницу у 82% были неврологические симптомы. У четырех из десяти отмечались головные боли, у трех из десяти пропали обоняние или вкус.

Наиболее распространенным неврологическим диагнозом оказалась острая энцефалопатия. У 17% пациентов после нее наступила кома, еще у 6% случился инсульт. У заболевших наблюдались состояние измененного сознания, подавленность или возбуждение. Отек мозга и воспаление — менингит и энцефалит — выявили менее чем у 1% пациентов с COVID-19.

Ученые также выяснили, что неврологическое состояние любого типа вдвое увеличивало риск развития аналогичных осложнений из-за болезни. Наличие любых неврологических симптомов, даже безобидных, в том числе и потеря обоняния, шестикратно увеличивало риск смерти.

Среди победивших коронавирусную инфекцию пациентов с неврологическими симптомами ждала более тяжелая реабилитация. Врачи указали, что в долгосрочной перспективе их полное выздоровление более неопределенное.