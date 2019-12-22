Названы симптомы рака в области головы и шеи

К врачу следует обратиться, если появились уплотнения и шишки. На них люди «годами не обращают внимания», что неправильно. Также стоит обратить внимание на внезапные приступы боли, появление новых пигментных пятен и изменение роста и цвета старых, а также на дискомфорт при глотании.

Еще один важный тревожный сигнал — зубы начали качаться без особых причин. Кроме того, стоит задуматься, если возникли белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, языка.

Когда у взрослого без причин возникает острый отит, заложенность носа и начинаются головные боли, нужно идти к лору. В таких случаях медик должен посмотреть носоглотку.

«Настороженность должна быть и со стороны пациента, и со стороны врача», — отметила Яковлева.

Успешное лечение онкологического заболевания во многом зависит от ранней диагностики, напомнила врач. При таком развитии событий выздоравливают до 84% пациентов.

По информации СМИ, с раком сейчас активно борется Анастасия Заворотнюк. Актриса давно не выходит в свет, близкие не комментируют ее состояние, но и не скрывают, что происходит что-то нехорошее.