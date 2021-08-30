Названы симптомы лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении комаров-переносчиков опасной болезни — лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Инфекционист Николай Малышев рассказал Общественной службе новостей, какие симптомы у этого заболевания и стоит ли его бояться.

ЛЗН в тяжелых случаях может поражать центральную нервную систему, что грозит менингитами, менингоэнцефалитами, может вызвать острый вялый паралич. Однако эта болезнь очень редкая, поэтому паниковать нет смысла.

«Последний случай был в Воронеже несколько недель назад. Возбудитель добрался до центральной полосы, раньше южнее было. Но это единичные случаи, боятся не стоит. Главное, при первых признаках лихорадки незамедлительно обращаться к врачу. Существует 1500 инфекционных заболеваний и, как правило, в первые часы и дни симптоматика у них практически одинаковая. Высокая температура, интоксикация: головная боль, мышечная, боль в суставах, в глазных яблоках. Поэтому сразу надо вызывать скорую помощь, поставят диагноз лихорадки неясной этиологии и повезут в больницу», — сказал Малышев.

Он добавил, что не стоит пытаться диагностировать у себя лихорадку и лечить ее самостоятельно. При появлении симптомов нужно обратиться к врачу, который проведет грамотную диагностику.