Названы симптомы ковида, при которых необходимо бежать к врачу

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус перечислил симптомы коронавируса, при которых незамедлительно стоит обратиться к врачу. По его словам, высокая температура и затрудненное дыхание могут дать осложнения на организм. Об этом написала «Газета.ru».

«Лихорадка, небольшая температура — уже повод обратиться к участковому врачу за консультацией или по горячей линии по COVID-19. Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости», — сообщил специалист.

По словам вирусолога Павла Волчкова, кашель и боли в горле также должны насторожить болеющих граждан. Он отметил, что если имеется ломота в теле, значит, уже существует обострение течения коронавируса.