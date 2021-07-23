Названы симптомы ковида после острой фазы заболевания

Болеющие ковидом после острой фазы испытывают общие симптомы: утомляемость, мышечную слабость и одышку. У некоторых начинаются проблемы со сном, появляется тревога, депрессия, боли в суставах. Об этом сообщили в Екатеринбургском медицинском научном центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

«Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания COVID-19 у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда», — приводит РИА «Новости» текст сообщения центра.

В Роспотребнадзоре отметили, что реже появляется учащенное сердцебиение, боли за грудиной и в суставах, начинают выпадать волосы. Медики приступают к реабилитации еще в реанимации после того, как состояние пациента становится более стабильным. Этот процесс проходит в несколько этапов. Восстановление после ковида включает в себя лечение медикаментами, бальнеотерапию, лечебную физкультуру, работу с психологом, логопедом и эрготерапевтом.

На этой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко, что COVID-19 в последнее время стал поражать легкие в два раза быстрее.