Названы симптомы, которые могут быть признаком рака

Рак можно выявить на ранних стадиях по ряду признаков. Онколог Иван Карасев рассказал, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

В первую очередь о наличии рака могут говорить болевые ощущения в теле. По его словам, здоровый человек не должен страдать от боли. При наличии неприятный ощущений без причины стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Еще одним признаком наличия рака является резкая потеря веса при прежнем рационе питания. Стоит насторожиться особенно в том случае, если в течение месяца человек избавился от пяти-семи килограммов.

Повышенная температура тела также может говорить об онкологическом заболевании. Если человек не болеет никакой вирусной инфекцией, а температура стабильно держится на протяжении двух недель, также необходимо посетить специалиста.

Уплотнение, по своей форме напоминающее орех, также может являться признаком онкологии.

Последним признаком является изменение цвета кожи. Пожелтения или излишняя бледность могут говорить о проблемах, которые часто образуются из-за опухолей.