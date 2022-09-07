Названы симптомы гипертонии | 360°

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Названы симптомы гипертонии

Ученые выяснили, что от сердечно-сосудистых заболеваний умирают чаще, чем от рака

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Специалисты проекта «Здравоохранение» рассказали, что сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония, являются более частой причиной смерти, чем рак. Симптомы гипертонии перечислил сайт kp.ru.

Хронически повышенное давление есть у 35–40% людей старше 25 лет. Из них только 50% знают об этом. Половина от тех, кто знает, лечится. Еще половина тех, кто лечится, делает это эффективно.

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Симптомами гипертонии могут быть головные боли, головокружение, одышка, болезненные ощущения в груди, кровотечения из носа, ухудшение зрения и жар. Это заболевание легко спутать с хронической усталостью или постковидным синдромом.

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Поэтому важно обратиться к врачу, чтобы выяснить точную причину. Чем быстрее гипертония будет диагностирована, тем выше шансы на большую продолжительность жизни.

Невролог Александр Евдокимов рассказал, из-за чего чаще всего развивается это заболевание. Основными факторами являются проблемы в шейном отделе позвоночника, нарушение работы почек, функций эндокринной системы и ожирение.

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