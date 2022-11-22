Здоровье 22 ноября 2022, 22:00 Названы симптомы эмоционального выгорания Стресс-коуч Левина перечислила симптомы эмоционального выгорания

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Стресс-коуч Ксения Левина рассказала, как определить у себя эмоциональное выгорание. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Кажется, что эмоциональное выгорание — это про внешние обстоятельства: загруженность, интенсивный ритм жизни, мало отдыха, но выгорание — это отсутствие внутренней опоры в самой себе», — уточнила Левина.

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Один из симптомов такого состояния — постоянное желание съесть что-то калорийное. Причина этого заключается в недостатке сил.

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Также стоит насторожиться, если вы постоянно прокрастинируете и с трудом встаете по утрам. Это может указывать не только на эмоциональное выгорание, но и на депрессию, заключила коуч.