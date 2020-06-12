Названы симптомы для госпитализации россиян с COVID-19

Часто заражение коронавирусом протекает без каких-либо проявлений или в легкой форме, когда больничное лечение не требуется. Пациенту достаточно соблюдать режим изоляции и вызвать врача на дом.

В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, при каких симптомах зараженного коронавирусом пациента могут госпитализировать. Сообщение ведомства привела «Российская газета».

Всех пациентов с подтвержденным коронавирусом увозят в больницу, если на протяжении трех дней их температура не опускается ниже +38,5 градуса, насыщение крови кислородом составляет менее 95%, а также есть признаки пневмонии с изменениями в легких более 25%.

В обязательном порядке в стационар попадают пациенты старше 65 лет с хроническими тяжелыми заболеваниями. Забирают и тех, кому нужны процедуры гемодиализа.

Особый порядок предусмотрен для детей и подростков. Их забирают сразу, если температура выше +39 градусов или не опускается ниже +38 на протяжении пяти дней. Кроме того, если у детей есть признаки дыхательной недостаточности или геморрагическая сыпь, их также кладут в больницу.

За минувшие сутки в России выявили 8987 новых случаев коронавируса. Количество зараженных с начала пандемии выросло до 511 423. При этом более трети из инфицированных не имели никаких признаков заболевания.