Названы сезонные продукты, помогающие бороться с бессонницей

Полноценный сон осенью необходим для борьбы с сезонной хандрой и для укрепления иммунитета. Американские ученые перечислили продукты, которые улучшают качество сна, написал сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на сайт Eat This, Not That.

В перечень таких продуктов вошел миндаль из-за высокого содержания магния, который оказывает успокаивающее воздействие. Яблоки и клюква богаты витамином С, помогающим снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшить дыхание. Кроме того, полезны продукты с большим количеством клетчатки, которая также обеспечивает глубокий сон — например, батат. Из мяса стоит обратить внимание на индейку — она содержит триптофан, обладающий седативными свойствами. Нормализовать давление поможет мускатный орех. Ранее терапевт Марият Мухина рассказала об идеальной температуре для сна. Для того, чтобы сон был глубоким и спокойным, в спальне лучше поддерживать температура +18…+22 градуса.