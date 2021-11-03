Названы серьезные осложнения гриппа

Грипп — заболевание, к которому все привыкли, а сейчас многим он и вовсе кажется пустяком по сравнению с ковидом. Однако грипп может дать серьезные осложнения и сильно подкосить здоровье, рассказала в эфире радио Sputnik врач-гематолог Диана Ким.

Одним из последствий инфекции могут быть нарушения работы сердца — миокардиты и эндокардиты.

«Дальше — почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, потому что мы можем даже не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, но поражение может присутствовать», — предупредила врач.

Кроме того, грипп может спровоцировать поствирусный энцефалит, то есть, воспаление головного мозга.

Причиной серьезных осложнений часто становится грипп, который не долечили до конца.

«Чаще всего это дисбаланс иммунной системы и ранний выход на работу. С недолеченным гриппом, когда есть легкие остаточные проявления инфекции, а человек выходит на работу, вероятность получить осложнения более высока, чем у человека, который полностью восстановится и после этого выйдет на работу. Средние сроки пребывания на больничном при спокойном течении гриппа — 10-14 дней, но все индивидуально определяет врач», — заключила Ким.