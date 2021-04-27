Названы семь замедляющих процесс старения привычек
Наступление старости можно отсрочить, если следовать простым привычкам. Помогут замедлить процесс семь правил, среди которых не последнее место занимает здоровый сон.
Способы побороть время перечислил системный биолог и эксперт в области долголетия из Великобритании Эндрю Стил. Его процитировал сайт Express.
Ученый заметил, что оставшиеся с человеком хотя бы на три недели привычки могут стать правилами жизни. К тем, что замедляют процессы старения, он отнес регулярную физическую активность и здоровый сон.
Дольше оставаться молодым также поможет, по версии Стила, отказ от пищевых добавок. Он рекомендовал включить в рацион большое количество овощей и следить за давлением и пульсом. Удивительно, но поддержание здоровья зубов тоже отодвинет надвигающуюся старость, как и отказ от необычных диет.
Положительный эффект дадут даже десятиминутные регулярные прогулки, а во время тренировок стоит соблюдать меру. Чрезмерные нагрузки, наоборот, могут способствовать сокращению продолжительности жизни. Минимизировать последствия старения помогут несколько продуктов.