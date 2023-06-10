Здоровье 10 июня 2023, 02:58 Названы семь самых полезных фруктов для худеющих Диетолог Алдонина: абрикосы и грейпфруты больше всего полезны для худеющих РИА «Новости»

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Диетолог Мария Алдонина назвал семь самых полезных фруктов для худеющих. По ее словам, небольшое количество углеводов содержат абрикосы, грейпфруты, груши, яблоки, арбузы, персики, написал medikforum.ru.

Также врач рекомендовала к употреблению клубнику, малину, ежевику и чернику. Фрукты и овощи, отметила специалист, являются источником пищевых волокон. Это снижает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. С фруктами в организм попадают все необходимые витамины и минералы.

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Между тем врач-терапевт Марина Константинова предупредила, что чрезмерное употребление абрикосов может вызвать обострение хронических болезней. Фрукт может навредить людям с язвой желудка или заболеванием кишечника.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил, что яблоки особенно полезны для людей старше 60 лет. В них содержится большое количество витаминов и полезных микроэлементов.