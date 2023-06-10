10 июня 2023, 02:58
Названы семь самых полезных фруктов для худеющих
Диетолог Алдонина: абрикосы и грейпфруты больше всего полезны для худеющих
Диетолог Мария Алдонина назвал семь самых полезных фруктов для худеющих. По ее словам, небольшое количество углеводов содержат абрикосы, грейпфруты, груши, яблоки, арбузы, персики, написал medikforum.ru.
Также врач рекомендовала к употреблению клубнику, малину, ежевику и чернику. Фрукты и овощи, отметила специалист, являются источником пищевых волокон. Это снижает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. С фруктами в организм попадают все необходимые витамины и минералы.
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Между тем врач-терапевт Марина Константинова предупредила, что чрезмерное употребление абрикосов может вызвать обострение хронических болезней. Фрукт может навредить людям с язвой желудка или заболеванием кишечника.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил, что яблоки особенно полезны для людей старше 60 лет. В них содержится большое количество витаминов и полезных микроэлементов.
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