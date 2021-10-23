Названы самые вредные для здоровья продукты

Привычные для россиян продукты могут быть опасными для здоровья. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.

Речь идет о частом употреблении переработанных мясных продуктов, кондитерский изделий, мучных и хлебобулочных изделий, сладких безалкогольных напитков, жирных молочных продуктов. Если есть их в умеренном количестве, то они считаются условно вредными.

«Несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остается прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счет насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потребление полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Если злоупотреблять такими продуктами, то начнет расти риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также желудочно-кишечных расстройств.

Например, по словам врача, потреблять красное мясо рекомендуется не чаще двух раз в неделю, йодированной соли — пять граммов в сутки. Другими словами — насыщенные жиры в рационе должны составлять менее 10% от общей калорийности рациона, а свободные сахара — менее 5-10%.