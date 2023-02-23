Здоровье 23 февраля 2023, 16:16 Названы самые вредные для человека каши Стало известно, что кукурузная каша может навредить здоровью

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Вопреки распространенному мнению, некоторые каши могут быть вредны для здоровья. Сайт E1.RU перечислил, от каких каш лучше отказаться.

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Кукурузная каша обладает аллергенными свойствами. Кроме того, она обладает высоким гликемическим индексом. Такое блюдо может быть очень вредным для людей с диабетом. Также вред для диабетиков может нести рисовая каша. А вот людям с заболеваниями щитовидной железы лучше исключить из рациона пшенную кашу, написали Nation News.