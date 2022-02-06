Названы самые вредные алкогольные напитки

Коньяк и пиво являются самыми вредными алкогольными напитками. Они оказывают наибольшее негативное влияние на организм. Об этом предупредил врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

«Что касается самых вредных алкогольных напитков с точки зрения влияния на организм, то, коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных из них. При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов», — сказал Османов агентству «Прайм».

Он добавил, что при употреблении более 80 миллилитров коньяка происходит сосудосуживающий эффект. Любителям пива тоже стоит подумать о своем здоровье. Этот алкогольный напиток оказывает нагрузку на почки, а также отрицательно влияет на работу поджелудочной железы. При длительном употреблении пиво может привести к гормональным проблемам, заболеваниям эндокринной системы и нарушению репродуктивной функции.

По словам Османова, вредными являются спиртные коктейли и игристые вина. В таких напитках содержится большое количество сахара. Врач отметил, что наиболее безвредными считаются сухие вина.