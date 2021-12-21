Названы самые уязвимые для мороза группы людей

Люди с хроническими заболеваниями органов дыхания находятся в группе риска из-за сильных морозов, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист уточнил, что во время сильных холодов те, кто страдает от таких болезней, могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Заболевания могут обостриться. Возможно появление кашля и одышки, написало РИА «Новости».

Тяжельников добавил, что даже для людей без таких проблем морозный воздух чреват возникновением неприятных реакций, например, в виде затруднения дыхания или спазмов.

«Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде», — подчеркнул врач.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает аномальный холод. Отклонения от нормы составят 7-12 градусов. В Москве и Московской области также ожидаются ветер и облачность, поэтому по ощущениям температура будет ниже еще на семь-восемь градусов.