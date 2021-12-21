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    21 декабря 2021, 10:41

    Названы самые уязвимые для мороза группы людей

    Врач Тяжельников предупредил об опасности морозов для людей с заболеваниями органов дыхания

    Ольга Назаркина

    Люди с хроническими заболеваниями органов дыхания находятся в группе риска из-за сильных морозов, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

    Названы самые уязвимые для мороза группы людей

    Специалист уточнил, что во время сильных холодов те, кто страдает от таких болезней, могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Заболевания могут обостриться. Возможно появление кашля и одышки, написало РИА «Новости».

    Тяжельников добавил, что даже для людей без таких проблем морозный воздух чреват возникновением неприятных реакций, например, в виде затруднения дыхания или спазмов.

    «Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде», — подчеркнул врач.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает аномальный холод. Отклонения от нормы составят 7-12 градусов. В Москве и Московской области также ожидаются ветер и облачность, поэтому по ощущениям температура будет ниже еще на семь-восемь градусов.