Названы самые тяжелые последствия «омикрона» у детей

Последствиями заражения ребенка «омикроном» могут стать синуситы, бронхиты и отиты. Самым серьезным осложнением у детей является мультисистемное воспаление, сообщил сайту kp.ru замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов.

«В зависимости от возраста ребенка последствиями „омикрона“ могут стать как синуситы (затяжной насморк с температурой), бронхиты, так и отиты», — рассказал доктор медицинских наук.

На больничных койках сейчас в основном оказываются дети с синуситами, поражением верхних дыхательных путей.

Бронхиолиты и воспаление мелких бронхов особенно опасны у детей до пяти лет, у которых еще не до конца сформирована дыхательная система. Пневмония у малышей отмечается реже, но проблемы с бронхами сами по себе весьма опасны.

Воспаления в ушах чаще возникают у самых маленьких детей из-за их анатомических особенностей. Чем младше ребенок, тем выше вероятность таких последствий, что характерно для многих вирусных заболеваний, в том числе для ковида, отметил профессор.

Самым серьезным осложнением у детей до пяти лет может стать развитие синдрома Кавасаки, при котором происходит воспаление сосудистых стенок с поражением артерий, писал RT.

У детей старше пяти лет может возникнуть мультисистемное воспаление, даже если ребенок перенес ковид бессимптомно.

«Например, вся семья переболела, совершенно об этом не зная, а через две-три недели у ребенка поднимается резко температура и в мультисистемное воспаление вовлекается от двух и выше органов или систем организма», — объяснил Горелов.

Иммунолог Николай Крючков ранее назвал детей до трех лет и пожилых людей наиболее уязвимыми перед «омикроном», передавало РИА ФАН.