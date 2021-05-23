Названы самые смертоносные штаммы коронавируса

Новые штаммы коронавируса чаще остальных приводят к летальному исходу. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

«Ряд пациентов, которые заражаются новыми вариантами SARS-CoV-2, к сожалению, чаще умирают, чем от старых штаммов, — рассказал эксперт в интервью телеканалу «Россия 1».

Ученый напомнил, что лучшее средство защиты от вируса — вакцинация.

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что у привитых от коронавируса россиян в случае заражения постковидный синдром будет проходить легче. Он также добавил, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины «Спутник V» единичны.

Несколько дней назад премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что препарат «Спутник V», зарегистрированный почти в 70 странах, — один из самых лучших и востребованных в мире. Он напомнил, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов совершить такой научный прорыв.