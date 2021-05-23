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    23 мая 2021, 16:20

    Названы самые смертоносные штаммы коронавируса

    Анастасия Калинина

    Новые штаммы коронавируса чаще остальных приводят к летальному исходу. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

    Названы самые смертоносные штаммы коронавируса

    «Ряд пациентов, которые заражаются новыми вариантами SARS-CoV-2, к сожалению, чаще умирают, чем от старых штаммов, — рассказал эксперт в интервью телеканалу «Россия 1».

    Ученый напомнил, что лучшее средство защиты от вируса — вакцинация.

    Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что у привитых от коронавируса россиян в случае заражения постковидный синдром будет проходить легче. Он также добавил, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины «Спутник V» единичны.

    Несколько дней назад премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что препарат «Спутник V», зарегистрированный почти в 70 странах, — один из самых лучших и востребованных в мире. Он напомнил, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов совершить такой научный прорыв.