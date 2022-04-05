Названы самые распространенные заболевания у пожилых россиян

Чаще всего россияне старше 65 лет имеют целый букет хронических заболеваний, однако самыми распространенными являются артериальная гипертензия и сердечная недостаточность. Об этом сайту kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент, врач-гериатр Наталья Шарашкина.

Также пожилых людей беспокоят суставы, сахарный диабет, проблемы со зрением и слухом, ухудшение памяти и снижение когнитивных функций, недержание мочи, депрессии.

«Каждый второй пожилой человек не может удерживать равновесие, а это чревато падениями и переломами. Ежегодно падают около 18% представителей старшего поколения. Половина из них — повторно в течение года», — сообщила медик.

Шарашкина отметила, что по статистике каждый четвертый пожилой россиянин нуждается в помощи родственников или социальных служб.