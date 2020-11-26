Названы самые распространенные симптомы коронавируса у детей

Температура и кашель являются наиболее частыми симптомами коронавируса у детей. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В беседе с РИА «Новости» Горелов отметил, что у некоторых детей встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций.

При этом представитель Роспотребнадзора отметил, что потерю обоняния нельзя отнести к характерным симптомам, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом — дети не могут сами это объяснить.

В канун Нового года Дед Мороз навестит детей, несмотря на пандемию коронавируса, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор. Встречи с зимним волшебником, скорее всего, пройдут на улице. Моор заметила, что домой сказочного персонажа позовут в том случае, если «болезнь миновала и всех людей, и Деда Мороза». По ее мнению, не исключено, что маленькие россияне на Новый год будут загадывать здоровья своим родным и близким.