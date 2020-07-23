facebook_pixel
    23 июля 2020, 15:53

    Названы самые распространенные причины ожирения

    Алена Макаренко

    Существует ряд наиболее распространенных причин ожирения. Их перечислила врач-диетолог Марина Макиша, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Названы самые распространенные причины ожирения

    На набор лишнего веса влияют сахарный диабет, калорийные и рафинированные продукты, малоподвижный образ жизни.

    «В условиях карантина люди стали двигаться мало, употребляем калорийные продукты. Все это способствует набору лишнего веса», — рассказала диетолог. К тому же, в России ведется «плохая статистика» по росту сахарного диабета, а это заболевание сопутствует появлению ожирения.

    Процент людей с ожирением в России гораздо выше, отметила врач. По ее словам, не 20–25, а 40%. Особенно это касается возрастной группы старше 40 лет.

    Другой диетолог считает, что причина ожирения россиян кроется в нехватке денег на полезные продукты.

    Ранее фитнес-тренер предложил систему бодифлекс в качестве эффективного способа избавления от лишних килограммов. Но к ней нужно подключить физические упражнения и правильное питание.

    Новости SMI.FM