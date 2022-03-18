Названы самые распространенные причины аллергии

Аллергия чаще развивается именно на те продукты, которых больше всего в нашем рационе. Об этом для радио Sputnik рассказала врач — аллерголог-иммунолог Анна Максимова.

«Нет более или менее аллергенных продуктов. Многие считают, что, чем ярче цвет продукта, тем выше его аллергенность, но на самом деле это не так. Есть продукты питания, которые мы употребляем чаще, чем другие. К ним относятся, например, молоко, яйца, птица, рыба и так далее. Именно по той причине, что мы их часто используем в рационе питания, они чаще являются причинно-значимыми аллергенами при развитии пищевых аллергий», — объяснила врач.

Кроме того, распространенными аллергенами являются бытовая пыль и клещи домашней пыли — они живут в подушках, коврах, мягкой мебели. Чтобы снизить их количество, необходимо каждый день проводить влажную уборку.

Распространена аллергия на пыльцу и, конечно, на животных. При этом «гипоаллергенных» животных не бывает, подчеркнула врач.

При симптомах аллергии лучше обратиться к профильному врачу.

«В первую очередь стоит обратиться к врачу-аллергологу и на основании данных анамнеза, осмотра, жалоб составить план аллергологического обследования. Многие лаборатории предлагают скрининговые обследования: на основные пищевые и бытовые аллергены, а также на пыльцевые аллергены и животных», — рассказала Максимова.