Названы самые популярные вредные блюда в России | 360°

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Названы самые популярные вредные блюда в России

Диетолог Гончарова: гречка с кефиром и хлеб с молоком повышают уровень глюкозы в крови

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Диетолог Анна Гончарова назвала самые популярные и при этом вредные блюда, которые любят в России. По словам специалиста, это гречка с кефиром и хлеб с молоком, написала Pravda.Ru. 

"Есть два вредных блюда, которые устойчиво прижились в российской популяции и никак не могут быть нивелированы. Это гречка с кефиром и хлеб с молоком. Вот эти двойные сочетания приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, изменению кислотности желудка в сторону закисления, вызывают отечность и дискомфорт. Поэтому эти сочетания являются самыми неблагоприятными по совместимости блюд и по взаимному усилению влияния на углеводный обмен", — сказала Гончарова.

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Она посоветовала запивать хлеб чаем, а молоко и кефир употреблять как самостоятельные продукты. Также крупы, по ее словам, не следует варить с большим количеством сливочного или растительного масла.

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