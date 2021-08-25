Названы самые полезные сладости

Не все сладости должны быть табу для тех, кто хочет следить за фигурой. Некоторые из них в умеренных количествах не принесут вреда, так как содержат натуральный сахар, а также полезные для организма вещества, написал Rsute.ru.

Например, мед имеет калорийность, близкую к сахару, но при этом содержит большое количество витаминов и минералов: в нем содержатся витамины РР, С, Е, К, Н, группы В, пантотеновая, фолиевая кислоты.

Сухофрукты тоже богаты полезными веществами и не навредят фигуре в небольших количествах. В день лучше ограничиться 30 граммами.

Натуральный мармелад изготавливается из соков ягод и фруктов и желирующих добавок. Такой продукт улучшает работу пищеварительной системы.

В небольших количествах полезен и горький шоколад, он улучшает работу сосудов и хорошо сказывается на памяти. В нем содержатся полезные жиры и даже белки. Стоит учесть, что пользу принесет шоколад, процент какао бобов в котором составляет не менее 85%, добавил Newinform.