Названы самые полезные продукты в осенний период

Чтобы поддержать иммунитет, который слабеет в межсезонье, необходимо есть продукты с повышенным содержанием бета-каротина — предшественника витамина А. К ним относятся желто-оранжевые фрукты и овощи.

«В осенний период нужно потреблять продукты насыщенного оранжевого, желто-оранжевого цвета. Желто-оранжевые овощи, фрукты: персики, абрикосы, слива внутри желтая, тыква, морковь, дыня. Эти продукты богаты бета-каротином — веществом, которое является предшественником витамина А», — рассказала RT врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Собеседница добавила, что в чистом виде витамин А опасен для здоровья. Он находится в молочных продуктах и защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов.

Необходим в межсезонье и витамин С, который трудно запасти в организме. Он является хорошим оксидантом и повышает клеточный иммунитет.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что избавиться от лишнего веса осенью поможет тыква. В ней мало калорий, но она сытная из-за волокнистой структуры.