Названы самые полезные продукты для женского здоровья

Авокадо обязательно должно быть в рационе каждой женщины. Его необходимо употреблять несколько раз в неделю, сообщила врач-эндокринолог Софья Цатурян.

«В авокадо содержатся макро- и микроэлементы: селен, магний, калий, витамин Е и D, а также витамины группы B. Желательно употреблять по одному плоду в день три-пять раз в неделю», — сказала медик «Газете.ru».

Она добавила, что женщины чаще страдают анемией по сравнению с мужчинами. В связи с этим им необходимо выбирать красные сорта мяса, так как они являются главным источником железа. Еще его можно найти в печени, индейке и мясе кролика. Употреблять эти продукты нужно два-три раза в неделю.

Еще в рационе женщины обязательно должны быть сложные углеводы. Лучше всего есть гречку, перловку, бурый, серый и коричневый рис.

«Эти крупы богаты селеном, магнием, цинком, фосфором, витаминами группы B и никотиновой кислотой. Есть их надо 100-200 граммов ежедневно на завтрак или обед», — отметила Цатурян.

Также, по словам врача-эндокринолога, не стоит забывать о жирных сортах рыбы и молочных продуктах.