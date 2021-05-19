Названы самые полезные продукты для женщин старше 40 лет

Гастроэнтеролог Городской поликлиники № 40 Юлия Коковина назвала самые полезные продукты для женщин возрастной категории старше 40 лет, написал сайт ToDay News Ufa со ссылкой на «Доктор Питер.ру».

По словам врача, представителям этой группы нужно включить в свой рацион рыбу. Много витамина D содержится в лососе, сельди, соме и консервированных сардинах, макрели, а также тунце. Употребления этих продуктов лучше избегать при заболеваниях печени и поджелудочной железы.

Еще после 40-50 лет необходимо ограничивать употребление говядины или свинины. При этом можно есть яйца в вареном виде. Помимо прочего, Коковина посоветовала включить в личное меню фасоль, свеклу и брокколи.