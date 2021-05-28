Названы самые полезные напитки

Перечислены напитки, наиболее полезные для здоровья. Топ составила член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер, сообщил сайт телеканала «Звезда».

На первое место вышла вода из-за ее свойства растворять водорастворимые токсины, которые вырабатывает организм.

«Это процесс жизнедеятельности, неотъемлемая наша часть. Мы должны выводить соли. Пот, моча, слезы и так далее — все жидкости в нашем теле имеют какое-то количество солей. Мы их выводим, мы должны воду получать, все должно быть по норме», — объяснила диетолог.

С водой по свойствам может сравниться слабозаваренный зеленый чай.

А крепкий чай и кофе обладают мочегонным эффектом. Поэтому для компенсации потери жидкости нужно выпить больше воды.

Пакетизированный и свежевыжатый соки, сладкая газировка равны с диетологической точки зрения. Все они на 100 миллилитров продукта имеют 12 граммов углеводов, что равноценно четырем чайным ложкам сахара.

«Если ваш ребенок на той же детской площадке просит у вас попить, в первую очередь вы должны предложить ему воду, а не обеспечивать его дополнительными быстрыми углеводами… Это та энергия, которая также ведет к перееданию, также повышает уровень глюкозы в крови ребенка и также в виде энергии должна быть сожжена», — рассказала специалист.

Какао полезно, но только если варить его самим на молоке, из какао-порошка и с ограниченным количеством сахара. Однако чаще всего люди покупают какао в пачках. Оно не несет пользы и содержит очень высокое количество углеводов — выше, чем во всех вышеперечисленных напитках.