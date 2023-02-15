15 февраля 2023, 23:44
Названы самые опасные в еде части курицы
Пользователи китайского портала WeChat назвали кишки самыми опасными частями курицы
Некоторые части курицы не стоит употреблять в пищу, так как они могут быть опасны для здоровья. К такому выводу пришли пользователи китайского портала WeChat. Об этом сообщило Nation News.
Мясо курицы является очень полезным продуктом. Оно богато белком, жирами, кальцием, железом и каротином. Однако кишки, лапки, шею и гузку добавлять в свой рацион не стоит.
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Дело в том, что куриная шея содержит лимфатические железы с большим количеством бактерий и токсинов, как гузка и кишки. Лапки являются источником тяжело переносимого жира.
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