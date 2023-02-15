Здоровье 15 февраля 2023, 23:44 Названы самые опасные в еде части курицы Пользователи китайского портала WeChat назвали кишки самыми опасными частями курицы

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Некоторые части курицы не стоит употреблять в пищу, так как они могут быть опасны для здоровья. К такому выводу пришли пользователи китайского портала WeChat. Об этом сообщило Nation News.

Мясо курицы является очень полезным продуктом. Оно богато белком, жирами, кальцием, железом и каротином. Однако кишки, лапки, шею и гузку добавлять в свой рацион не стоит.

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Дело в том, что куриная шея содержит лимфатические железы с большим количеством бактерий и токсинов, как гузка и кишки. Лапки являются источником тяжело переносимого жира.

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