Названы самые опасные продукты с большим содержанием соли

Многие россияне превышают суточный уровень употребления соли, рекомендованный ВОЗ в размере не более пяти граммов для взрослого человека. Почему люди нарушают эту норму, рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский, сообщило радио Sputnik.

«Среди всех пищевых компонентов, среди всех макро- и микронутриентов в рационе современного россиянина самое большое превышение идет по соли. Самое большое превышение не по калориям, не по белкам, не по каким-то другим компонентам, а именно по соли», — отметил врач.

В России средний житель потребляет 12 граммов граммов соли в сутки. По большей части этот пищевой продукт попадает в организм из полуфабрикатов.

«Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку ее легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке. То есть в полуфабрикатах, куда соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса», — рассказал диетолог.

Эту соль люди иногда не чувствуют, но она там содержится в больших количествах.

Частые превышения суточной нормы соли увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний вроде гипертонии. Поэтому крайне важно уменьшать дозу соли. Однако лучше задуматься об этом заранее, когда проблемы еще не возникли.

Диетолог призвал внимательно изучать количество соли в составе продуктов, так как это позволит снизить ее потребление. Не на каждой упаковке напечатана такая информация, но ее легко можно найти в специализированных медицинских изданиях или, например, на сайте Роспотребнадзора.