    06 марта 2020, 01:31

    Названы самые опасные позы в сексе

    Кирилл Фролов

    Попытка разнообразить сексуальную жизнь может обернуться серьезными травмами. Журнал SNC собрал список самых опасных поз в сексе, которые не стоит повторять.
    Названы самые опасные позы в сексе

    Прыжки на фитболе

    Названы самые опасные позы в сексе | Изображение 1
    Источник фото: «Википедия»

    Фитбол — большой упругий мяч, который используют на занятиях аэробикой. Некоторые не боятся садиться на мяч вдвоем и применять его для любовных игр. В этой позе партнеры сидят лицом к лицу. Опасность заключается в том, что в самый неподходящий момент мяч может выскочить, и оба любовника рухнут вниз. Также фитбол способен сильно спружинить, и пенис, выйдя из влагалища целиком, в следующую секунду может травмироваться об партнершу. Возможен перелом полового члена, который лечить придется хирургам.

    На диване вверх ногами

    Позу, в которой мужчина сидит на диване, а девушка садится на него сверху и откидывается назад, можно часто встретить в порнофильмах. Однако непрофессионалам повторять ее не рекомендуют. Можно упасть и покалечиться.

    Наездница в полушпагате

    В этой позе партнер лежит на спине, а девушка садится на него сверху. Одну ногу она сгибает в колене и ставит около его головы, а вторую вытягивает назад. В такой позиции достаточно трудно удержать равновесие и не упасть.

    Мост

    Названы самые опасные позы в сексе | Изображение 2
    Источник фото: pxhere.com

    Мужчина с крепким позвоночником делает мостик, девушка встает над ним сверху и управляет процессом. Боли в спине будут потом напоминать о себе несколько недель, утверждает журнал.

    Просто наездница

    В одной из самых распространенных и любимых у девушек позиций по статистике происходит половина переломов полового члена. Разрыв белочной оболочки, покрывающей наполненные кровью пещеристые тела, происходит, когда женщина резко садиться на партнера. Пенис ударяется о ее лобковую кость.

    Если до перелома не дошло, можно заработать болезнь Пейрони. В этом случае в белочной оболочке члена образуется фиброзная бляшка, травмированный орган искривляется.