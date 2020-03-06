Названы самые опасные позы в сексе
Прыжки на фитболе
Фитбол — большой упругий мяч, который используют на занятиях аэробикой. Некоторые не боятся садиться на мяч вдвоем и применять его для любовных игр. В этой позе партнеры сидят лицом к лицу. Опасность заключается в том, что в самый неподходящий момент мяч может выскочить, и оба любовника рухнут вниз. Также фитбол способен сильно спружинить, и пенис, выйдя из влагалища целиком, в следующую секунду может травмироваться об партнершу. Возможен перелом полового члена, который лечить придется хирургам.
На диване вверх ногами
Позу, в которой мужчина сидит на диване, а девушка садится на него сверху и откидывается назад, можно часто встретить в порнофильмах. Однако непрофессионалам повторять ее не рекомендуют. Можно упасть и покалечиться.
Наездница в полушпагате
В этой позе партнер лежит на спине, а девушка садится на него сверху. Одну ногу она сгибает в колене и ставит около его головы, а вторую вытягивает назад. В такой позиции достаточно трудно удержать равновесие и не упасть.
Мост
Мужчина с крепким позвоночником делает мостик, девушка встает над ним сверху и управляет процессом. Боли в спине будут потом напоминать о себе несколько недель, утверждает журнал.
Просто наездница
В одной из самых распространенных и любимых у девушек позиций по статистике происходит половина переломов полового члена. Разрыв белочной оболочки, покрывающей наполненные кровью пещеристые тела, происходит, когда женщина резко садиться на партнера. Пенис ударяется о ее лобковую кость.
Если до перелома не дошло, можно заработать болезнь Пейрони. В этом случае в белочной оболочке члена образуется фиброзная бляшка, травмированный орган искривляется.