Названы самые опасные напитки для людей с сахарным диабетом

Алкогольные напитки сбитень и медовуха могут оказаться особенно опасными для людей с сахарным диабетом и аллергией на мед. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Врач напомнил, что сбитень и медовуха могут отличаться от других алкогольных напитков многообразием рецептов и дополнительных компонентов, однако главными в них всегда остаются мед, этиловый спирт и сахар.

«Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед», — рассказал Брюн.

Он также отметил, что эти напитки могут быть как алкогольными, так и безалкогольными. Например, алкогольный сбитень иностранные моряки раньше называли «русским глинтвейном», а безалкогольный долго заменял русским людям чай и кофе. Однако главное — это то, как напиток воздействует на организм.

«Нашему организму безразлична красота бокала, история благородного винного дома, квалификация сомелье, наличие повода и высота социального положения участников застолья. Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков — что в подозрительно дешевой водке с криво наклеенной этикеткой, что в дорогой бутылке вина», — предупредил Брюн.

Ранее стало известно, что россияне после введения западных санкций стали чаще покупать шоколад и алкогольную продукцию отечественного производства. Продажи крепкого алкоголя отечественного производства выросли на 28%, а российского шоколада и конфет — на 24%. Впрочем, шоколад зарубежных производителей стали покупать еще больше — его продажи выросли на 34%.