Названы самые опасные и самые полезные орехи

Арахис, миндаль и макадамия — самые опасные орехи. Так считает диетолог Мария Шубина, сообщил сайт телеканала «Звезда».

С точки зрения ботаники арахис — не орех, а бобовая трава, поэтому он часто заражен плесневыми грибами и содержит афлатоксин. Это токсин, вырабатываемый плесневыми грибами.

Он опасен тем, что является канцерогеном. Этот земляной орех может вызывать задержку развития у людей и снизить защитные силы организма, тем самым делая его более чувствительным к инфекции.

Миндаль тоже порой представляет опасность, потому что считается одним из самых частых аллергенов среди орехов.

Макадамия опасна, так как это самый жирный и самый калорийный из всех видов этого продукта.

Диетолог также перечислила самые полезные орехи: грецкие, кешью и фундук. Грецкие орехи — чемпионы по содержанию омега-3 среди орехов, кешью же наиболее низко калорийные и и при этом с высоким содержанием белка. Фундук считается рекордсменом по содержанию магния — естественного антистрессового фактора.

Несмотря на это все орехи по-своему хороши и полезны. Главное, не превышать ежедневно допустимую норму в 20-40 граммов орехов, что соответствует одной небольшой жмене. Такое количество съеденных орехов в сутки не отразится на здоровье и фигуре.