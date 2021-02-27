Названы самые опасные для здоровья фрукты

Как выяснилось, не все фрукты полезны для здоровья. Некоторые, например, могут повысить уровень холестерина в крови. Об этом рассказала главный врач клиники эстетической медицины «Риммарита», кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

«В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой», — объяснила она в интервью радиостанции Sputnik.

По словам врача, в сладких фруктах содержится много фруктозы. Чрезмерное потребление фруктозы ведет к повышению уровня холестерина в крови, образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ. Такие фрукты могут даже привести к сахарному диабету.

Диетолог напомнила, что употребление ягод в большом количестве может вызвать повышенное брожение. Особенно это касается крыжовника, черной смородины и винограда.

С осторожностью стоит относиться к экзотическим фруктам — киви, ананасу, бананам, мангостинам, манго. Они могут вызвать аллергическую реакцию.

Эксперт посоветовала отказаться от фруктов и ягод людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. По словам Мойсенко, самые лучшие фрукты — лимон и лайм. Они помогают поднять кислотность соляной кислоты, которая помогает лучше переваривать животные белки.