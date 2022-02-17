Названы самые неприятные последствия легкого «омикрона»

Многие специалисты считают, что несмотря на то, что «омикрон»-штамм меньше других поражает легкие, его воздействие на организм не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Об этом написал Life.

По словам врачей, пациенты после перенесенной инфекции часто жалуются на бессонницу, мигрени, слабость, депрессию, нарушение сердечного ритма и даже на онемение пальцев рук.

Как рассказал кардиолог Юрий Серебрянский, «омикрон» сильнее других штаммов повышает внутрисосудистое свертывание крови и вызывает тромбоз, особенно в мелких капиллярах. Некоторые его коллеги и пациенты из-за этого заметно потеряли в зрении.

Недавно к особым приметам «омикрон»-штамма присоединился изнурительный кашель. По словам специалистов, он может продолжаться несколько недель подряд.

Еще одним необычным симптомом «омикрона» стал цистит. Как сообщил профилактолог Сергей Токарев, все больше пациентов, переболевших этим штаммом, стали жаловаться на воспаление мочевого пузыря. Такое явление может быть связано с близким расположением мочевыводящих путей и кишечника, в котором часто размножается коронавирус. Однако уролог Владимир Степанов считает, что цистит на фоне ковида бывает у тех, у кого эта проблема была изначально. Просто из-за перенесенной инфекции она стала более агрессивной.