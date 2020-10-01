Названы самые эффективные травы от простуд в осенний сезон

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, употребление настоек на каких травах эффективнее всего борется с симптомами простуды в осенний сезон.

От кашля и насморка можно избавиться, если применять комплексный подход. Нужно полоскать горло, а также принимать отхаркивающие средства и антисептики. По словам Дюваль, с воспалением слизистой горла хорошо борется календула, эвкалипт, ромашка и шалфеей, информирует радио Sputnik.

Специалист пояснила, что в растворе для полоскания берется одна чайная ложка настойки на 200 миллилитров горячей воды. А в качестве отхаркивающих средств можно использовать для заваривания такие травы, как мать-и-мачеха, солодка, зверобой и корень алтея.

«Я рекомендую заваривать травы щадящим способом — в воде температурой 80 градусов — и настаивать именно в стеклянной, керамической или глиняной посуде. Избегайте соприкосновения трав с алюминиевыми и металлическими поверхностями», — уточнила врач.

Чтобы нос быстрее начал нормально дышать, а больной мог различать запахи, рекомендуется использовать масляные травяные настои. Диетолог предложила делать их из зверобоя, эвкалипта, шалфея и первоцвета.