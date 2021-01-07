Названы самые частые травмы россиян в новогодние праздники

Чаще всего в новогодние праздники россияне обращаются в больницы из-за травм, полученных при взаимодействии с пиротехникой. Об этом рассказал врач-травматолог Артем Катулин.

Для снижения риска получения травм, при применении пиротехники нужно контролировать свои действия и использовать только сертифицированные изделия, заметил Катулин в беседе с RT.

«Они могут отлететь в разные стороны, взорваться у вас в руках. Можно получить ожоги глаз, какие-то другие травмы. Поэтому нужно максимально себя обезопасить и выполнять четкие инструкции, которые написаны на упаковке», — рассказал травматолог.

Также среди частых травм встречаются падения, ушибы или переломы. Травматолог рекомендовал при активном отдыхе иметь при себе аптечку. Там должны быть лекарства, останавливающие кровотечение (гемостатики) и вещи для самостоятельной фиксации сломанных конечностей.

Катулин напомнил о случаях, когда люди в состоянии алкогольного опьянения падали с высоты, ломали руку или ногу, ударялись головой. Травматолог рекомендовал не залезать под карнизы и не вылезать на балкон и подоконники, уточнил портал «Юга.ру».

В новогодние праздники россияне массово скупают различные виды пиротехники. Но для грамотной покупки и последующего использования петард и салютов нужно запомнить несколько правил, чтобы не получить травм.