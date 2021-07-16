Названы самые частые осложнения от COVID-19

Британские ученые провели исследование, выявившее самые частые осложнения на фоне заболевания ковидом. Самыми распространенными последствиями оказались нарушения в работе почек. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на The Lancet.

В исследовании приняли участие более 70 тысяч пациентов, которые ранее переболели COVID-19 из 300 больниц страны.

Оказалось, что около половины испытуемых страдают от последствий заболевания. Наиболее частыми оказались нарушения в работе почек — они встречались почти у каждого четвертого пациента. Также зафиксированы нарушения в работе печени, желудка и кишечника, сердца и сосудов, сложные респираторные нарушения и неврологические.

При этом от последствий чаще страдают мужчины и люди старше 60 лет, добавила «Экономика сегодня». Но и молодых людей с хорошим иммунитетом они не обошли стороной.

«Теперь у нас есть более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие», — рассказали авторы исследования.