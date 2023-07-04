Здоровье 04 июля 2023, 17:03 Названы рецепты завтраков, которые улучшат состояние здоровья Греческий йогурт с ягодами улучшит состояние кишечника

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Завтрак является главным приемом пищи. Он помогает запустить работу организма, а также придает сил и энергии. utro.ru перечислило рецепты завтраков, которые помогут настроиться на рабочий день.

Греческий йогурт с ягодами поможет улучшить работу кишечника. Но существует важное правило — нельзя добавлять в это блюдо сахар. Его можно заменить на мед с орехами. Кроме того, хорошим дополнением послужит корица или мускатный орех.

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Тосты с соусом софрито, или жаренными помидорами с луком, чесноком и перцем. Для этого блюда лучше выбирать хлеб из ржанной муки.

Последний завтрак в этом списке — овсянка с йогуртом. В нее можно добавить ягоды, корицу, орехи.