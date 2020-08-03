Названы регионы с лучшими результатами по ремиссии наркозависимых

Работники Минздрава назвали регионы с лучшими результатами по ремиссии пациентов с наркоманией. Уточняется, что в 2019 году этот диагноз поставили в 9,9 случая на 100 тысяч населения. В 2014 года показатель составлял 14,5 случая.

В некоторых регионах статистика оставляет желать лучшего. Так, в Приморском крае 36,7 случая на 100 тысяч населения. Также отмечаются Сахалинская (28,6) и Амурская (24,5) области, пишет сайт NEWS.ru.

Вместе с тем в ряде регионов больные наркоманией достигают успехов. Самое большое число пациентов с ремиссией в течение около двух лет в Челябинской области. Там количество таких людей с зависимостью составляет 28,4%. Помимо прочего, в число субъектов с хорошими показателями входят Севастополь (26,3%) и Чувашия (19,9%).

Более двух лет без наркотиков живут пациенты в Севастополе (20,5%), Тамбовской (17,8%) и Сахалинской (17,4%) областях.