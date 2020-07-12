Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

За 2019 год в Чукотском автономном округе врачи на 100 тысяч населения выявили 136,9 случая туберкулеза у людей, которые им раньше не болели. Второе место в антирейтинге досталось Республике Тыва (119,3 случая). Тройку лидеров по заболеваемости замкнула Кемеровская область (93,7 случая).

Четвертым стал Приморский край (93,4 случая), а следом за ним — Еврейская автономная область (91,9 случая).

На другом конце рейтинга расположились регионы с самой низкой заболеваемостью туберкулезом. Меньше всего случаев на 100 тысяч человек было выявлено в Ненецком автономном округе — 4,6. Следом, по данным Минздрава, идет Белгородская область (14,2 случая), а за ней — Вологодская (14,9 случая).

Всего в России в 2019 году зафиксировали 60,5 тысячи новых случаев заболевания туберкулезом. По стране уровень заболеваемости составил 41,2 случая на 100 тысяч человек.