Названы регионы России с новыми случаями COVID-19

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 1667 человек. Эти случаи заболевания COVID-19 зафиксировали в 49 регионах страны.

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Регионы России, в которых случаи коронавируса зафиксировали за последние сутки:

Москва — 1030;

Московская область — 152;

Санкт-Петербург — 80;

Нижегородская область — 33;

Брянская область — 26;

Республика Дагестан — 26;

Республика Башкортостан — 25;

Республика Татарстан — 23;

Ульяновская область — 22;

Курская область — 21;

Красноярский край — 21;

Рязанская область — 17;

Ставропольский край — 14;

Краснодарский край — 13;

Свердловская область — 13;

Республика Калмыкия — 9;

Ростовская область — 9;

Ямало-Ненецкий АО — 9;

Чеченская Республика — 8;

Тюменская область — 8;

Алтайский край — 8;

Тверская область — 7;

Чувашская Республика — 7;

Новосибирская область — 7;

Владимирская область — 6;

Калужская область — 6;

Кировская область — 6;

Челябинская область — 6;

Орловская область — 5;

Ленинградская область — 5;

Волгоградская область — 5;

Камчатский край — 5;

Смоленская область — 4;

Липецкая область — 3;

Калининградская область — 3;

Кабардино-Балкарская Республика — 3;

Республика Хакасия — 3;

Республика Саха (Якутия) — 3;

Приморский край — 3;

Ивановская область — 2;

Иркутская область — 2;

Амурская область — 2;

Вологодская область — 1;

Самарская область — 1;

Саратовская область — 1;

Республика Бурятия — 1;

Кемеровская область — 1;

Хабаровский край — 1;

Севастополь — 1.

За последние сутки 12 пациентов скончались, еще 250 человек полностью выздоровели.

Всего в России зафиксировали 13 584 случая заболевания COVID-19 в 82 регионах страны. За все время в стране вылечились 1045 человек, еще 106 пациентов скончались.