    11 апреля 2020, 13:03

    Названы регионы России с новыми случаями COVID-19

    Нина Петлинова

    За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 1667 человек. Эти случаи заболевания COVID-19 зафиксировали в 49 регионах страны.

    Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

    Регионы России, в которых случаи коронавируса зафиксировали за последние сутки:

    Москва — 1030;

    Московская область — 152;

    Санкт-Петербург — 80;

    Нижегородская область — 33;

    Брянская область — 26;

    Республика Дагестан — 26;

    Республика Башкортостан — 25;

    Республика Татарстан — 23;

    Ульяновская область — 22;

    Курская область — 21;

    Красноярский край — 21;

    Рязанская область — 17;

    Ставропольский край — 14;

    Краснодарский край — 13;

    Свердловская область — 13;

    Республика Калмыкия — 9;

    Ростовская область — 9;

    Ямало-Ненецкий АО — 9;

    Чеченская Республика — 8;

    Тюменская область — 8;

    Алтайский край — 8;

    Тверская область — 7;

    Чувашская Республика — 7;

    Новосибирская область — 7;

    Владимирская область — 6;

    Калужская область — 6;

    Кировская область — 6;

    Челябинская область — 6;

    Орловская область — 5;

    Ленинградская область — 5;

    Волгоградская область — 5;

    Камчатский край — 5;

    Смоленская область — 4;

    Липецкая область — 3;

    Калининградская область — 3;

    Кабардино-Балкарская Республика — 3;

    Республика Хакасия — 3;

    Республика Саха (Якутия) — 3;

    Приморский край — 3;

    Ивановская область — 2;

    Иркутская область — 2;

    Амурская область — 2;

    Вологодская область — 1;

    Самарская область — 1;

    Саратовская область — 1;

    Республика Бурятия — 1;

    Кемеровская область — 1;

    Хабаровский край — 1;

    Севастополь — 1.

    За последние сутки 12 пациентов скончались, еще 250 человек полностью выздоровели.

    Всего в России зафиксировали 13 584 случая заболевания COVID-19 в 82 регионах страны. За все время в стране вылечились 1045 человек, еще 106 пациентов скончались.