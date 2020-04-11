Названы регионы России с новыми случаями COVID-19
Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Регионы России, в которых случаи коронавируса зафиксировали за последние сутки:
Москва — 1030;
Московская область — 152;
Санкт-Петербург — 80;
Нижегородская область — 33;
Брянская область — 26;
Республика Дагестан — 26;
Республика Башкортостан — 25;
Республика Татарстан — 23;
Ульяновская область — 22;
Курская область — 21;
Красноярский край — 21;
Рязанская область — 17;
Ставропольский край — 14;
Краснодарский край — 13;
Свердловская область — 13;
Республика Калмыкия — 9;
Ростовская область — 9;
Ямало-Ненецкий АО — 9;
Чеченская Республика — 8;
Тюменская область — 8;
Алтайский край — 8;
Тверская область — 7;
Чувашская Республика — 7;
Новосибирская область — 7;
Владимирская область — 6;
Калужская область — 6;
Кировская область — 6;
Челябинская область — 6;
Орловская область — 5;
Ленинградская область — 5;
Волгоградская область — 5;
Камчатский край — 5;
Смоленская область — 4;
Липецкая область — 3;
Калининградская область — 3;
Кабардино-Балкарская Республика — 3;
Республика Хакасия — 3;
Республика Саха (Якутия) — 3;
Приморский край — 3;
Ивановская область — 2;
Иркутская область — 2;
Амурская область — 2;
Вологодская область — 1;
Самарская область — 1;
Саратовская область — 1;
Республика Бурятия — 1;
Кемеровская область — 1;
Хабаровский край — 1;
Севастополь — 1.
За последние сутки 12 пациентов скончались, еще 250 человек полностью выздоровели.
Всего в России зафиксировали 13 584 случая заболевания COVID-19 в 82 регионах страны. За все время в стране вылечились 1045 человек, еще 106 пациентов скончались.