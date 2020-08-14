Названы регионы России, где образ жизни сильно вредит здоровью

Больше всего соотечественники не думают о самочувствии в Воронежской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областях. Вредные привычки и неправильное питание также сильно вредят жителям Хакасии, Удмуртии, Камчатского и Приморского краев, Еврейской автономной области.

В то же время о здоровье думают на Алтае, в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском автономном округе.

По данным Роспотребнадзора, в целом по стране больше половины граждан ведут образ жизни, ударяющий по здоровью.

На правильный образ жизни влияют этнокультуральные особенности региона. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Например, в Ингушетии многие мальчики хотят профессионально заниматься спортом. И наоборот, существуют субъекты РФ с низкой продолжительностью жизни и высокими доходами.

Кроме того, особую роль сегодня играет и воспитание. Помимо этого употребление спиртного и табака, несбалансированное питание и избыточная масса тела влияют на преждевременную смертность среди мужчин трудоспособного возраста в 95% случаях.