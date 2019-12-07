Названы разрушающие кишечник продукты

Неправильное питание в течение долгого времени может привести к хроническому воспалению кишечника, раку ободочной и прямой кишки, циррозу печени. Поэтому в первую очередь необходимо отказаться от простых и рафинированных сахаров, покупать как можно меньше выпечки, шоколада и мармелада.

Кроме того, важно как можно реже ставить на стол солонину, копчения, колбасные изделия, так как они считаются канцерогенными. Существенного вреда от них не будет только при употреблении раз в неделю, рассказал врач. При болях в животе, метеоризме и судорогах нужно обязательно отказаться от этих продуктов.

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Помимо этого вред кишечнику приносят плохие жиры. А значит, лучше забыть про маргарин и майонез.

Гастроэнтеролог напомнил, что недельная норма красного мяса — не более 500 граммов.

А вот это продукты, защищающие слизистую оболочку кишечника: бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель, квашеная капуста, черный хлеб, фасоль, чечевица, шпинат и морковь. Здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, тем самым увеличивая в организме число полезных бактерий и уменьшая количество вредных.