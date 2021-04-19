Названы различия иммунитета к коронавирусу у привитых и переболевших

Врач-невролог Дмитрий Шубин и педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире телепередачи «Жить здорово!» рассказали о разнице между антителами к коронавирусу у привитых и переболевших, написало РИА ФАН.

По словам Шубина, у переболевших людей намного больше антител, чем у прошедших вакцинацию от заболевания. При этом иммунитет в редких случаях может не вырабатываться как от прививки, так и после выздоровления.

«Иммунитет переболевших не лучше, а разнообразнее. Переболевшие этим вирусом имеют лучше иммунитет слизистой, чем вакцинированные», — добавил Продеус.

Ранее сообщалось, что специалисты Оксфордского университета повторно заразят коронавирусом молодых добровольцев, которые ранее перенесли COVID-19. Рискованное исследование позволит узнать, как иммунитет отреагирует на вирус во второй раз, а также выяснить, какой уровень иммунного ответа может предотвратить повторное заражение.

Исследование пройдет в два этапа, в каждом будут участвовать разные группы добровольцев. За согласие на повторное заражение каждому заплатят по пять тысяч фунтов стерлингов — более 500 тысяч рублей.